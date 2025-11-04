2025年11月4日（火）の日経平均株価をはじめ、日経平均寄与度の上位と下位銘柄、業種別騰落ランキング、東証プライム市場に上場している個別株式の騰落率ランキングなどをお伝えします。11月4日の日経平均株価は小幅安で寄り付くと、その後は一時上昇に転じる場面がみられるなど、方向感に乏しい展開で前場を終えました。ただ、後場に入ると相場は売り優勢に転じ、日経平均株価は引けにかけて下げ幅を拡大、前営業日の高値引けから