兵庫県尼崎市は4日、阪神の「リーグ優勝報告会」を日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎で25日に開催すると発表した。ファーム施設での優勝報告会は球団初の試み。正午から午後1時まで、鏡開きや、藤川監督と選手数名のトークセッションなど、数々のイベントが実施される。ローソンチケットでの事前抽選制で、同市内在住者が対象。定員は3000人。詳細は同市公式サイトまで。