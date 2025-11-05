俳優・志田未来（３２）が、来年１月期のＴＢＳ系ドラマ「未来のムスコ」（火曜、後１０・００）で主演を務めることが４日、分かった。恋人いない歴１０年の主人公に突然、「未来から来た」息子が現れる物語。日本テレビ系で２００６年に放送されたドラマ「１４才の母〜愛するために生まれてきた〜」で妊娠した中学生役を演じ、世間に大きな衝撃を与えてから約２０年。今作では新たな母親像を演じることになる。志田が演じ