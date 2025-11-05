「ＡＣＬＥ・１次リーグ、町田１−２メルボルン・シティ」（４日、町田ＧＩＯＮスタジアム）東地区の１次リーグ第４戦が行われ、町田はホームでメルボルン・シティー（オーストラリア）に１−２で敗れて今大会初黒星を喫し、勝ち点５から伸ばせなかった。１−１の後半追加タイムに失点した。メルボルン・シティーは同６。悪夢のような敗戦だった。試合開始早々のオウンゴールで先制を許し、１−１の終了間際には劇的な勝ち越