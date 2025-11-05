「ヤクルト秋季キャンプ」（４日、坊っちゃんスタジアム）ヤクルト・池山隆寛新監督（５９）が４日、奥川恭伸投手（２４）に来季、キャリアハイの１０勝以上を挙げることを求めた。「（勝ち星が）１桁じゃ足らないと思う」と奮起を促した。奥川は今季初めて開幕投手を務めたが、１８試合で４勝８敗、防御率４・３２という成績に終わった。「本人が一番、悔しいシーズンだと思う。自分との戦いでチームを背負ってもらわないと