巨人・阿部監督が５日に豪州ウインターリーグに参加のため出国する石塚、荒巻ら４選手の心身の成長を期待した。野球面でのレベルアップはもちろん、生活面で不便な海外生活に「ジャイアンツっていう球団が恵まれてるんだっていうのは分かると思う」とし、「自分のことは自分でしないといけない。人生勉強としてやってきてもらいたい」と話した。