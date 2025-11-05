俳優の木村拓哉（５２）がメガネ・サングラスの製造販売を手がける「ＯＷＮＤＡＹＳ」の日本と台湾のグローバルアンバサダーに就任し、５日から放送される新ＣＭに出演することが４日、分かった。撮影を終えた木村は「監督やみなさんのおかげで、今回は独特な世界観を表現できているんじゃないかな」と手応え。同社製のメガネについて「率直に、軽いです。軽くてストレスが非常に少ない」と驚きつつ、「黒いフレームは、以前ド