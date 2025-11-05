去年8月、新潟県長岡市に住む40代女性に対して、エアコンの取り替え工事の名目で現金8万円を騙し取った疑いで30歳の男が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、新潟市中央区に住む飲食店経営の男(30)です。男は、個人営業の便利屋として一般家庭の清掃等の業務を行っていましたが、エアコン取り替え工事代金の名目で現金を騙し取ろうと考え、去年7月3日、エアコン取り替えの工事を依頼した長岡市在住の40代女性に対してエア