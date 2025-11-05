今年8月上旬、広島県福山市内の商業施設駐車場で覚醒剤を譲り渡した疑いで26歳の男が逮捕されました。覚醒剤取締法違反（譲渡）の疑いで逮捕されたのは、広島県福山市に住む自称・建設作業員の男(26)です。男は、8月上旬、広島県福山市内の商業施設駐車場で覚醒剤約3グラムを代金6万円で譲り渡した疑いがもたれています。男は10月9日にも逮捕されていて、この余罪捜査の中で、今回の事案が判明しました。警察は男の認否について明