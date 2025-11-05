今年10月、新潟県長岡市内のコンビニエンスストアでタバコを万引きした疑いで53歳の女が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、長岡市に住む職業不詳の女(53)です。女は10月4日午後2時半頃、長岡市内のコンビニエンスストアで、タバコ10個（販売価格合計5800円）を盗んだ疑いがもたれています。被害店舗からの通報を受け、事件が発覚。警察によりますと、女は買い物かごを持ってタバコ10個を入れ、店の奥に歩いている隙に自