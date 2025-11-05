新潟市東区の県立大学で11月4日、北朝鮮による拉致被害者・蓮池薫さんが講演を行いました。 【蓮池薫さん】「問題は手段や方法を選ぶかどうか関係なしに、拉致であろうが、殺人であろうがやってでも情報を得るとか自分たちの有利な状況に持っていくという」4日は集まった約70人の学生を前に、拉致された当時の状況や日本語を教えていた北朝鮮での生活などについて説明しました。そのうえで、解決に向けては日本で拉致問題が風化し