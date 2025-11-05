侍ジャパンの井端監督が、神奈川県横須賀市のDeNA2軍施設を金子ヘッドコーチと訪問。相川新監督へあいさつし、来年3月のWBCへの協力を求めた。報道陣に対応した指揮官はワールドシリーズ（WS）を連覇したドジャースの大谷、山本、佐々木の3選手について言及。WBCへの正式出場要請は15、16日の韓国との強化試合（東京ドーム）後になるとの見解を示した。日本人トリオが活躍したWS連覇に「素晴らしい結果に終わって良かった」と