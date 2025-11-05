新日本は４日、都内で来年１月４日の東京ドーム大会に関する会見を開いた。今大会で引退するエースで社長の棚橋弘至（４８）の対戦カードはこの日も発表されなかった。会見に登壇した棚橋は「くーっ」と苦渋の表情を浮かべ、「もうちょっとお待ちください。（近いうちに）発表します。キャリアの中でいろんな選手と戦ってきて、僕が望む相手は…ね」と実現が簡単ではないことを示唆し、理解を求めた。目玉カードは未定ながら