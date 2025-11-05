新潟県弥彦村の秋の風物詩となっている『弥彦菊まつり』が今年も始まりました。全国有数の規模を誇る菊の展覧会とあって、平日の11月4日も県の内外から多くの人が訪れ、にぎわいを見せています。 木々が赤や黄色に色づき始めた弥彦村の弥彦神社で11月1日に始まったのが、弥彦の秋の風物詩『弥彦菊まつり』です。全国随一の出品者数・出品品目を誇る展覧会で、県内・県外の愛好家が1年間丹精込めて育てた作品約3000鉢が並びます。