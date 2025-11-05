新潟県胎内市の養鶏場で、今シーズン県内で初めてとなる鳥インフルエンザの感染が確認されました。鳥インフルエンザが新潟県内で最も猛威を振るったのが2022年度。過去最多となる約257万羽が殺処分されています。県内で飼育されている鶏の約36％が殺処分されたことになりますが、このとき県内で何が起きていたのか、そして、その後、生まれた変化とは…。 2022年度、全国、そして県内でも相次いだのが鳥インフルエンザの発