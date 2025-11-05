少子高齢化が進む中での今後のまちづくりや空き家対策などについて国と新潟市や小千谷市などが意見を交わしました。【小千谷市宮崎悦男 市長】「空き家対策と中心市街地等の体制に関しては、時間との勝負ということを本当に痛感しているところ」11月4日、小千谷市で開かれたのは、まちづくりなどに関する国と北陸地方3県の市長との意見交換会。少子高齢化で人口が減少する中、街づくりに関する各市の取り組みや課題などを聞き取