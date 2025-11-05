11月5日（水）の交通取締情報 ＜午前＞国道219・・・球磨郡あさぎり町免田西（携帯電話・シートベルト）  ＜午後＞国道212・・・阿蘇郡小国町宮原（交差点違反・携帯電話・シートベルト）県道・・・宇城市小川町新田出（歩行者妨害・シートベルト）県道・・・八代市千丁町新牟田（携帯電話・シートベルト）国道268・・・水俣市中鶴（スピード違反）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はあり