日本テレビの岩田絵里奈アナ（30歳）が、11月1日に放送されたラジオ番組「日テレアナ・ザ・ワールド！」（ラジオ日本）に出演。水卜麻美アナと並んで「メイクが早い」アナウンサーだったが、最近「初めてメイクに火がついたんですよ」と語った。日本テレビの森圭介アナと岩田絵里奈アナの元“スッキリ”コンビが番組に出演し、岩田アナが最近メイクに目覚めたと話す。岩田アナによると、きっかけは10年ぶりに中高の同窓会で、コス