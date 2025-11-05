巨人・岸田行倫捕手（２９）が４日、侍ジャパンへ“行ってきます弾”で自身の秋季キャンプを締めくくった。フリー打撃の最終スイングで、左中間へ推定１１５メートルのビッグアーチ。３本のサク越えで６日から宮崎で始まる侍の強化合宿へ弾みをつけた。パンチ力を備えた打力を武器に、来年３月ＷＢＣの正捕手争いに挑む。快音で好調ぶりを証明した。フリー打撃のラスト２２スイング目。岸田が振り抜いた打球が、左中間最深部の