平成に大ヒットしたシンガー・ソングライターの姿にネットは騒然となった。３日放送のＴＢＳ系特番「テレビ×ミセス」で、ロックバンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」とコラボレーションした、歌手の大塚愛（４３）。２００５年の大ヒット曲「プラネタリウム」を一夜限りでコラボ歌唱した。番組を見たネットは「大塚愛４３歳とかガチか…綺麗すぎやろ」「４３歳に見えなさすぎる件」と、４３歳になった大塚のキュートな