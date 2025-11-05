巨人は４日、田口昌徳氏（５５）が来季の２軍バッテリーコーチに就任すると発表した。この日、Ｇタウンを訪れた同コーチは勝てる捕手をつくる決意を示した。午後に同球場でスタートする組にあいさつした後、取材に応じ、「パワフル田口です！明るさと元気だけは持ってます。そういうのを届けながら精いっぱい育成に努めたい」と所信表明した。ソフトバンクなどパ４球団でコーチを歴任。ＮＰＢでコーチを務めるのは１７年以来