菅野智之が今季プレーしていたオリオールズがカブスからアンドルー・キトレッジ投手を金銭トレードで獲得したと４日（日本時間５日）、発表した。３５歳のベテラン右腕は今季オリオールズで開幕を迎えるも７月末にカブスに移籍。８月以降５セーブをあげるなどポストシーズン（ＰＳ）進出に貢献。ＰＳでも計５試合に登板し２ホールド、１セーブを挙げた。今季年俸は１０００万ドル（約１５億円）、来季は球団が選択権を持ち９０