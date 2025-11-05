「阪神秋季キャンプ」（４日、安芸）阪神の西純矢外野手（２４）が４日、秋季キャンプ第１クールを終え、「ケガなく自分のできることができたと思います」と充実感をのぞかせた。この日は今キャンプ初となる早出特守を行い、午後からも守備練習に取り組んだ。守備では「１歩目のスタートのところで、逆に（ステップを）切ったりっていうのが多いので意識してやってました」と課題を認識しながら取り組んだ。フリー打撃では