中日・根尾が名古屋市内で契約交渉し、200万円減の年俸1050万円（金額は推定）で更改した。中継ぎとして挑んだ今季は4試合で計5回2/3を5失点、防御率7.94だった。8年目となる来季を見据え、「悠長なことは言っていられない。アピールする立場。結果を出して、認めてもらえるように」と背水の覚悟で臨む構えだ。