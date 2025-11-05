「横浜市長杯・準決勝、神奈川大４−３創価大」（４日、横浜スタジアム）阪神からドラフト１位指名された立石正広内野手（２２）＝創価大＝が４日、横浜スタジアムで行われた横浜市長杯の準決勝・神奈川大戦に「３番・二塁」でスタメン出場。神宮大会出場を懸けた一戦で４打数無安打に終わると、チームは逆転サヨナラ負け。大学最後の試合となり、悔し涙を流した。期待のスラッガーはアマチュアでたどり着けなかった日本一をプ