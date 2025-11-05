オリックス・曽谷が、“ジェッスラ”での強打者斬りを誓った。侍ジャパンの一員として15、16日に開催される韓国との強化試合（東京ドーム）に参戦。来年3月に開催予定の第6回WBC出場へ、持ち味を前面に押し出してアピールする。「初見の打者へのスライダーには自信があるので、圧倒できるように。（左投手で）一緒のタイプはいないと思うので、自分の特徴をしっかり出せれば」最大の武器とするスライダーは独特な曲がり幅か