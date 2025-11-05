中日の松葉貴大投手（35）が4日、今季取得した海外フリーエージェント（FA）権の行使を表明し、球団に申請書類を提出した。「自分をどう評価してくださっているか、こういう機会でしか聞けないし、残るにしても、移籍するにしても、いい経験にしたい」球団とは複数回話し合い、複数年契約を提示されており、宣言残留も認められている。3年契約最終年だった今季は23試合で7勝11敗、防御率2.72。今季推定年俸5000万円で、金銭