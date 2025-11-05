「阪神秋季キャンプ」（４日、安芸）阪神・藤川球児監督（４５）が４日、高知県安芸市で行われている秋季キャンプに合流し、早速ブルペンで早川、木下らを直接指導した。今キャンプのテーマに掲げている右の中継ぎ投手の台頭に手応えを感じ、若手の練習に取り組む姿勢を評価。「素晴らしい。タイガースは大丈夫」と、球団史上初のリーグ連覇へ上々の再スタートだ。安芸名物の長い階段を上る藤川監督の表情に充実感がにじむ。