中国メディアの快科技によると、中国の新興電気自動車（EV）メーカー、小鵬汽車（XPeng）の何小鵬（ホー・シャオポン）董事長兼最高経営責任者（CEO）はこのほど、メディアのインタビューに応じ、「10年後には中国の自動車ブランドは5強とその他になる可能性がある」と語った。何氏は、スマートフォン分野が小米（シャオミ）、アップル、華為（ファーウェイ）、OPPO、vivoとその他であるように、中国の自動車ブランドも5強とその他