◇欧州CL1次リーグ第4節アーセナル3ー0スラビア・プラハ（2025年11月4日プラハ）サッカーの欧州CL1次リーグ第4節は4日、各地で行われ、アーセナル（イングランド）が敵地スラビア・プラハ（チェコ）戦に勝利。無傷の開幕4連勝を飾った。MFマックス・ダウマンが「15歳308日」で欧州CL史上最年少出場記録を更新した。一方、スラビア・プラハのDF橋岡大樹は後半29分から途中出場。アイントラハト・フランクフルト（ドイツ）の