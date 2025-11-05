宮崎・都城市で秋季キャンプを実施しているロッテのサブロー新監督が来季は外国人選手も含め、全員で競争させる方針を明かした。複数年契約を結んでいるソト、ポランコに対し、「やっぱり彼ら2人が打ってくれないと困る」とし、「今年の交流戦から若い選手を使って、ある程度、点は取れるようになった。プラスアルファーで大砲が加わってくれたら、もう少し点を取れるかなと。そういうイメージはしています」と青写真を披露。