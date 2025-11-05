俳優のムロツヨシ（49）と佐藤二朗（56）が4日、都内でダブル主演映画「新解釈・幕末伝」（監督福田雄一、12月19日公開）の「決起会見」と題した完成報告会を行った。史実をベースにした喜劇で、ムロが坂本龍馬、佐藤が西郷隆盛を演じる。ムロは、龍馬のキャラクターについて「何もやっていないくせに人の間に入って仲のいいふりをして溶け込むヤツ。自分でしゃべっていてもひどい」と自虐交じりに分析。それでも「もしかした