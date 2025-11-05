ジーンズの似合う著名人に贈られる「第４２回ベストジーニスト２０２５」発表会が４日、都内で行われ、ＳＮＳ調査でランダムに選ばれた１０〜５０代の５０００人の投票によって決まる一般選出部門で、ＳｎｏｗＭａｎ・目黒蓮（２８）と、俳優・今田美桜（２８）が選出された。目黒は２年連続での受賞で、今田は初受賞。今田は映像での参加となった。目黒は、ゆったりとしたシルエットのパンツにデニムのジャケットで登場。コ