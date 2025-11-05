楽天のドラフト7位、近大・阪上翔也外野手が指名あいさつを受け気持ちを新たにした。「長打を打ちつつ率も残し、走攻守全ての面でアピールしていきたい」。神戸国際大付（兵庫）ではエースとして3年夏の甲子園8強に貢献。フルスイングが持ち味の左打者は「ゴールデングラブ（賞）を獲りたいですし、トリプルスリーや2000安打も。歴史に残る選手を目指したい」と意気込んだ。