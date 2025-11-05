今季取得した海外ＦＡ権を行使せずに残留を決めた阪神・岩貞祐太投手（３４）が４日、決断経緯を説明した。「タイガースでもう一度、日本一になりたいという気持ちが一番強かったです。しっかりオフも準備して、藤川監督をもう一度、胴上げしたいと思います」と決意表明。来季へ向けて単年契約を結ぶ見込みで「来年３５歳を迎えますけど、昨年オフとは全く違う目標、キャリアハイを掲げてやりたい」と意欲を示した。藤川監督に