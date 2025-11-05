多党化が進み、野党の責任は増している。にもかかわらず、野党第１党を率いる党首の主張が消費減税要求と、社会保障制度改革の先送りだったことは物足りない。対する政府側も、具体策に乏しい答弁に終始した。中長期的な視点に立った経済政策や制度改革について論じ合ってもらいたい。高市首相の所信表明演説に対する各党の代表質問が始まった。６月下旬の通常国会閉会から、約４か月半ぶりの本格的な論戦だ。立憲民主党の