不登校の児童生徒が１２年連続で増加した。学校から遠ざかっている子供たちを孤立させず、いつでも戻れる環境を整えることが大切だ。病気や経済的な理由を除いて学校を年３０日以上欠席した不登校の小中学生は２０２４年度、過去最多の３５万３９７０人に上った。全児童生徒の３・９％にあたり、２６人に１人という計算となる。理由は「学校生活にやる気が出ない」「生活リズムの不調」が多かった。背景には、学校以外での多