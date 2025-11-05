◇米女子ゴルフスポニチ主催TOTOジャパンクラシック（滋賀・瀬田GC北C）前週メイバンク選手権で最終日に8打差を逆転して今季2勝目を挙げた山下は、日本勢では10年宮里藍以来2人目となる米女子ツアーの2週連続Vに向けて調整した。9ホールの練習ラウンドを行った後、1時間ほどショットを打ち込み、パットにも時間を割いた。早朝にマレーシアから帰国した前日は大阪の実家に帰ってリフレッシュ。この日からコースに入った。「