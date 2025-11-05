［人口危機］＜５＞１０月２５日夕、大学生と福井県の企業などとの交流会が東京都内で開かれた。建設会社や銀行の担当者らが仕事のやりがいや展望などを語った。同県出身で東京科学大１年の女子学生（１９）は「グローバルな企業が福井にもあると知り、見方が変わった」と話した。県の担当者は「人口減は地域の担い手不足やコミュニティーの衰退につながる。学生のＵターン就職促進など、各種施策により食い止めたい」として