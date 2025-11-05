自民、日本維新の会、公明の３党が検討している病床削減策が分かった。医療機関による病床削減を都道府県が支援できると法律に明記して促進を図る。３党は今国会で法改正を実現したい考えだ。対策は医療法などを改正して実施するもので、「都道府県は地域の実情を踏まえ、医療機関が緊急に病床を削減することを支援する事業を行える」と時限的に規定する方向だ。現在も都道府県による削減支援は可能だが、法律への明記で都道府