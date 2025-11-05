Ｊ１神戸の吉田孝行監督（４８）とＭＦ扇原貴宏（３４）が４日、アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）１次リーグで５日に行われる蔚山（韓国）戦に向け、試合会場のノエビアスタジアム神戸で会見した。扇原は「勝ち点３を取り、グループステージ突破へ優位に立ちたい」と勝利を見据えた。１次リーグは１０月２２日・江原（韓国）戦で３−４で敗戦。Ｊリーグを含め最近４試合、公式戦勝利から遠ざかる。吉田監督