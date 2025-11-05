大東建託は大阪・関西万博の会場で使われた木材を、全国で建設する賃貸住宅に再利用することを明らかにした。各都道府県で少なくとも１棟に使う方針だ。万博のレガシー（遺産）を活用し、脱炭素化に貢献する。大東建託などが建設し、各国の音楽イベントなどが行われた施設「ポップアップステージ」の解体で出る木材を利用する。観客席を兼ねた木製デッキに国産材を使用していた。大東建託は全国で年間約５０００棟の賃貸住宅を