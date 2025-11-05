凍結口座に不当な強制執行をかけて現金を詐取したとして、コンサルティング会社「スタッシュキャッシュ」（東京都渋谷区）の代表ら４人が逮捕された事件で、別会社の口座からも同様の手口で約１７４５万円を引き出したとして、警視庁はこのうち３人を詐欺と公正証書原本不実記載・同行使などの容疑で５日にも再逮捕する方針を固めた。再逮捕されるのは、スタッシュ社代表の男（７３）、システム関連会社「リクルタス」元代表で