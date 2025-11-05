フィギュアスケート男子でグランプリ（ＧＰ）シリーズ第３戦・スケートカナダで銅メダルを獲得した三浦佳生（２０）＝オリエンタルバイオ・明大＝が４日、開催地のカナダ・サスカトゥーンから羽田空港に帰国。「自分の中で希望が見える試合だった。良い感覚のまま終えられて良かった」と振り返った。１０月のＧＰフランス大会では不振に陥り１０位。今大会も不安が拭えず、「最初は早く帰りたいという感じだった」という。それ