逗子市役所（資料写真）神奈川県の逗子市選挙管理委員会は４日、任期満了に伴う同市議選（定数１７）の日程を来年３月１５日告示、同２２日投開票と決めた。９月１日現在の有権者数は４万９３１０人（男２万２７６７人、女２万６５４３人）。