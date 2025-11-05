Ａぇ！ｇｒｏｕｐの草間リチャード敬太（２９）の逮捕から１か月が経った４日、同グループのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「Ａぇちゅーぶ」が再開した。活動休止中の草間を除く４人で登場。末澤誠也が「みなさま、お久しぶりでございます！」と切り出し、佐野晶哉ら他のメンバーも「お待たせしました！」などと動画をスタートさせた。同チャンネルは先月７日に更新を休止すると発表していた。メンバーは普段と同じ明るい雰囲気で