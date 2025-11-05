女優の志田未来（３２）が来年１月スタートのＴＢＳ系連続ドラマ「未来のムスコ」（火曜・後１０時）に主演することが４日、分かった。同名の人気コミックが原作。女優の夢を追いながらもアルバイト生活を送る汐川未来（しおかわ・みらい、志田）の元に突然、自身の息子を名乗る颯太（天野優）が現れる。彼氏のいない未来を「ママ」と呼び、２人で父親捜しが始まる。役名がくしくも自身の名前と同じ未来で「運命を感じましたし