侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が４日、ドジャース・大谷、山本、朗希の３投手の来春ＷＢＣ招集について、早ければ今月中旬以降に正式オファーを出す見通しを明かした。この日、神奈川・横須賀市内のＤｅＮＡ球団施設を訪れて秋季練習中の相川新監督にあいさつした井端監督。ドジャースの２年連続世界一にも触れ「素晴らしい結果で終わって良かったと思います」と笑みを浮かべた。注目されるのは大谷、山本、朗希へオファー