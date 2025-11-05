巨人は４日、今季ＤｅＮＡで野手コーチを務めていた石井琢朗氏（５５）が来季の２軍監督に就任すると発表した。Ｇタウンで行われた秋季キャンプでナインにあいさつした石井新２軍監督は、「巨人軍だけに強人（きょうじん）軍でありたい」と２軍のスローガンを決定。「個々の強さ」「殻を破る」「継承」の３本柱でチーム強化を進め、Ｖ奪回を目指す１軍への戦力供給という使命に向き合う覚悟を示した。秋の日差しを全身に受けて