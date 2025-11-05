楽天からドラフト７位で指名された近大・阪上翔也外野手（２２）が４日、「糸井２世」襲名を誓った。大阪・東大阪市内の同校で、愛敬尚史スカウト部長らから指名あいさつを受けた俊足強打の外野手は「ゴールデン・グラブ賞、トリプルスリー、２０００安打。歴史に残る選手になりたい」と青写真を描いた。担当の足立祐一スカウトは「近大ＯＢで元阪神の糸井さんのようになってほしい」と“虎の超人”級の活躍を期待。兵庫・伊丹